Bruno Langa renova contrato com Chaves

O lateral-esquerdo, Bruno Langa, que chegou ao Chaves na temporada 2021/22, prolongou o vínculo contratual com o clube até 2026. O jogador moçambicano, de 25 anos, que tinha contrato até 2024, tem sido "uma peça fundamental na equipa transmontana", como fez questão de enaltecer o clube aquando da renovação.

Em Portugal, antes de representar os flavienses, Bruno Langa esteve ao serviço do Amora e V. Setúbal. Além da renovação do defesa, o Chaves também vai assinar contrato profissional com Rodrigo Melro. Com passagem pela formação do Pedras Salgadas, Chaves e Famalicão, o avançado deu nas vistas na época passada ao serviço dos sub-19 dos transmontanos e, neste início de época, tem treinado às ordens de José Gomes, onde tem tido prestações positivas, que possibilitaram a contratação.