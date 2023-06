Bruno Langa chama atenção do Atlético de Madrid e Valência

Lateral esquerdo moçambicano cumpriu a segunda temporada no Chaves e poderá estar prestes a ser alvo de uma investida por parte da dupla da LaLiga.

Bruno Langa, lateral esquerdo do Chaves, chamou a atenção do Atlético de Madrid e Valência, que poderão avançar em breve com uma proposta pelo lateral esquerdo, sabe O JOGO.

Após ter cumprido a sua segunda época no Chaves com um saldo de 31 jogos, o internacional moçambicano, de 25 anos, está referenciado pela dupla espanhola, tendo contrato até 2024 com os flavienses.

Avaliado em 1,5 milhões de euros pelo portal "Transfermarkt", Langa chegou a Portugal em 2018 pela porta do Amora, que o contratou ao Black Bulls, de Moçambique. Seguiu-se um empréstimo ao Vitória de Setúbal que antecedeu a sua afirmação no clube amorense, levando à mudança para o Chaves, em 2021.