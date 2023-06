Bruno Carvalho é reeleito no Chaves e anuncia criação de uma equipa B

Lista única recebeu 682 votos válidos, registando-se, ainda, 35 votos brancos e 27 nulos, num total de 63 associados votantes.

O presidente da direção do Chaves, Bruno Carvalho, foi esta quinta-feira reeleito para o biénio 2023/2025 após encabeçar a lista única a sufrágio para os órgãos sociais do emblema que milita na I Liga.

A lista A, única candidata aos corpos gerentes do clube transmontano, recebeu 682 votos válidos, registando-se, ainda, 35 votos brancos e 27 nulos, num total de 63 associados votantes.

Bruno Carvalho, filho do investidor do emblema flaviense Francisco Carvalho, mantém-se na liderança do clube, após ter assumido os destinos do emblema azul-grená em 2011, primeiro como presidente da Comissão Administrativa, e, a partir de 2013, como presidente da direção.

Fernando Campos continua, também, a presidir a mesa da Assembleia Geral e Carlos Castanheira Penas o Conselho Fiscal do emblema flaviense.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Carvalho vincou que o "grande objetivo" do clube para a equipa profissional, gerida pela SAD, "naturalmente a manutenção" no principal escalão do futebol nacional. "O nosso percurso de reestruturação passa por tentar criar alicerces na I Liga e, quando esse objetivo é conseguido, todos ganhamos", frisou o presidente reeleito.

Além de um "encaixe financeiro maior" em consequência do aumento do número de sócios e de simpatizantes, entre outros fatores, "há mais gente no estádio, há mais pessoas a ouvir falar de Trás-os-Montes e da cidade de Chaves, em concreto", apontou Bruno Carvalho.

Após o ato eleitoral, realizou-se uma assembleia geral extraordinária de sócios para a tomada de posse dos órgãos sociais, mas também para apresentação, discussão e votação, entre outros assuntos, das quotas dos associados para a temporada 2023/2024 e do preço das mensalidades na formação.

O presidente reeleito destacou a necessidade de proceder a "certos ajustes" e anunciou um aumento de 10 euros na quota anual de adulto que passa, agora, para os 50 euros, enquanto o valor da quota dos menores, entre os três e os 18 anos, se mantém nos 25 euros.

Os reformados que recebem abaixo do Indexante dos Apoios sociais (IAS) continuarão a pagar 30 euros de quota, enquanto as crianças entre os zero e os três anos pagarão 15 euros e a mais recente categoria de sócio/atleta pagará 35 euros, com direito a entrada livre no estádio em todos os jogos da próxima temporada.

Bruno Carvalho garantiu, ainda, que os sócios pagantes vão continuar a usufruir de prioridade na aquisição de ingressos e de descontos entre os 25% e os 50% no valor dos bilhetes.

Quanto ao departamento de formação, a direção do Desportivo de Chaves decidiu não aumentar o valor da mensalidade paga pelos atletas.

A este propósito, Bruno Carvalho anunciou a criação de uma "equipa B" que irá militar no campeonato distrital já na próxima época, gerida pela SAD transmontana, com o propósito de "proporcionar aos jovens" que se formam no clube "a continuidade numa equipa sénior". "O objetivo é que haja continuidade, que haja transição para essa equipa B. Se assim acontecer, e todos gostaríamos que acontecesse, que houvesse mais jovens formados no Chaves que chegassem à equipa B mas, também, à equipa principal", reiterou o responsável.

Questionado pela agência Lusa, Bruno Carvalho esclareceu que, com a criação desta equipa B, o Pedras Salgadas deixará de ser equipa satélite do Chaves.

O orçamento e plano de atividades do emblema flaviense prevê receitas no valor de cerca de 550 mil euros e despesas na ordem de 496 mil euros.

O conjunto de Trás-os-Montes, de regresso ao principal escalão do futebol nacional, sob o comando técnico de Vítor Campelos, terminou a época de 2022/2023 em sétimo lugar.

Nas restantes modalidades do clube flaviense, Bruno Carvalho adiantou que é vontade do clube alargar o departamento de formação ao futsal, mas que a entrada em competição desta e de outras modalidades, como voleibol, andebol, atletismo ou basquetebol irá depender do número de atletas inscritos no início da próxima época.

O presidente reeleito enalteceu, ainda, a dificuldade em constituir uma equipa de futebol feminino, deixando um apelo às jovens transmontanas que queiram inscrever-se no departamento de formação do clube.