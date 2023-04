Braga e Liga manifestam pesar pela morte de adepto do Chaves

Organismo liderado por Pedro Proença agradeceu os esforços médicos feitos no estádio.

Braga e Liga reagiram na tarde deste domingo ao falecimento do adepto do Chaves que perdeu a vida após uma paragem cardiorrespiratória sofrida no decorrer do encontro da ronda 26, entre flavienses e minhotos.

"O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do adepto do GD Chaves, José Luis Carrasco Cruz, que se encontrava a assistir ao jogo da 26ª jornada da Liga Portugal no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira. O SC Braga endereça à família, amigos e ao GD Chaves as mais sentidas condolências", escreveu o emblema presidido por António Salvador.

"A Liga Portugal lamenta profundamente a morte, no Hospital de Chaves - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, de um adepto na sequência de uma paragem cardiorrespiratória enquanto assistia ao jogo entre o GD Chaves e o SC Braga, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira. A Liga Portugal apresenta, em primeiro lugar, as mais sentidas condolências à família, amigos e pessoas mais próximas deste adepto", pode ler-se no nota emitida pelo organismo liderado por Pedro Proença.

"A Liga Portugal agradece, também, aos serviços de emergência presentes no recinto pelos seus esforços e pela forma como providenciaram socorro urgente, bem como a todos os profissionais de saúde, forças de segurança, assistentes de recinto e adeptos que se encontravam nas imediações do local onde o adepto se sentiu mal pela sua rápida assistência", conclui.

O Braga, recorde-se, venceu por 2-1.