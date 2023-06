Atual presidente do Chaves encabeça lista única às eleições do clube

Redação com Lusa

Sufrágio irá decorrer no dia 15 de junho.

Bruno Carvalho, ao comando dos destinos do Chaves desde 2011, lidera a lista única às eleições para o biénio 2023/2025, confirmou esta sexta-feira fonte do clube da I Liga à agência Lusa.

O conjunto flaviense tinha explicado, em comunicado divulgado nas redes sociais, que o sufrágio irá decorrer a 15 de junho, entre as 14h00 e as 20h00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, no distrito de Vila Real.

Bruno Carvalho, filho do investidor do clube flaviense Francisco Carvalho, é o atual líder da direção, após ter assumido os destinos do emblema azul-grená em 2011, primeiro como presidente da Comissão Administrativa, e, a partir de 2013, como presidente da direção.

Após o ato eleitoral, decorrerá uma Assembleia Geral extraordinária de sócios, no Auditório Luís Coutinho, em Chaves, para apresentação do resultado do ato eleitoral e tomada de posse dos membros eleitos.

Na ordem de trabalhos da convocatória divulgada pelo clube nas redes sociais consta ainda um segundo ponto relativo à apresentação, discussão e votação "do orçamento e plano de atividades da direção do clube para a época desportiva de 2023/2024", a par "da alteração do valor das quotas dos associados".