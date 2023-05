Alexsandro: "Acredito que Campelos vai renovar contrato"

Alexsandro ganhou notoriedade quando passou pelas mãos do técnico flaviense e, agora no Lille, elogia-lhe a capacidade de trabalho e torce para que continue em Trás-os-Montes. Central brasileiro teve uma passagem bem sucedida pelo Chaves e rendeu dois milhões na saída para o Lille. Aplaude os desempenhos da equipa flaviense e não esquece o papel decisivo do técnico.



Passou por Praiense e Amora, chegando a Chaves para se tornar numa das figuras dos transmontanos no regresso à Liga, concluindo a época com 34 jogos e três golos. Alexsandro, central com formação feita no Flamengo, rendeu ao Chaves, ao fim de uma temporada a jogar na II Liga, cerca de dois milhões de euros, viajando para França como reforço do Lille de Paulo Fonseca, onde tem vindo a somar créditos neste final de época como indiscutível dos Dogs, que ocupam o 4.º lugar, com perspetivas de apuramento para a Champions. O defesa, de 23 anos, mesmo com a cotação em alta na liga francesa, não deixou de acompanhar a campanha dos flavienses, aplaudindo o atual 8.º lugar da equipa de Vítor Campelos.

"Vejo com muito interesse, tem sido uma época muito positiva e merecida. Acredito que possa parecer surpreendente, mas não surpreende os jogadores envolvidos nesse percurso. A mim, não me surpreende, porque conheço a dedicação de cada um. Estou muito feliz e orgulhoso pelo que têm feito. Alguns jogadores surpreenderam, outros mostraram o poder e qualidade", vinca Alexsandro, identificando os grandes responsáveis pela temporada de excelência, coroada com recente vitória sobre o Benfica. "Paulo Vítor tem sido essencial, diria monstruoso. No Steven Vitória têm um grande capitão, um líder que ajudou muito nesta permanência. Depois têm Langa, Juninho, João Teixeira, todos grandes jogadores", destaca, sem esquecer os méritos de Vítor Campelos.

"É um treinador muito positivo, exigente no dia-a-dia com os jogadores. Mas excecional, fez-me evoluir muito, ajudou-me a crescer com imensos conselhos. Tem uma confiança gigante no seu trabalho e transmite essa confiança aos jogadores, que chegam seguros ao dia do jogo", conta Alexsandro, vendo em Campelos uma chave do sucesso da sua carreira. "Foi essencial para mim, assimilei sempre tudo o que me falou. As mensagens eram sempre positivas, ouvia conselhos quando precisava e também quando achava que não precisava. Mas ele logo mudava a minha interpretação", explica o central brasileiro, augurando um reforço da ligação do técnico com o Chaves, apesar da cobiça de outros clubes. "Ele tem tudo para estar numa dimensão superior e numa equipa mais forte, tem provado isso. Mas também está bem em Chaves e acredito que vai renovar contrato, num cenário bom para ele e para o clube. Vai mostrar mais ainda, dedica-se muito aos objetivos, tenho a certeza de que terá em mente mostrar essa capacidade num clube maior, seja em Portugal ou fora do país", rematou.