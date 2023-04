Foi assistido pelos bombeiros e sujeito a manobras de reanimação.

Um adepto do Chaves foi neste domingo vítima de uma paragem cardiorrespiratória no decorrer do jogo da ronda 26 do campeonato, com o Braga.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros, sujeita a manobras de reanimação e depois transportada de ambulância para o hospital.



A partida, refira-se, chegou ao intervalo com um empate a um golo no marcador.