Acordo alcançado: Vítor Campelos continua no Chaves

Vítor Campelos voltará assim à Liga Bwin,

Vítor Campelos e Chaves acordaram no sentido da continuidade do treinador, apurou O JOGO. Torna-se realidade o que o presidente da SAD, Francisco José Carvalho, já admitira na receção na Câmara Municipal, um dia após a subida.

Vítor Campelos voltará assim à Liga Bwin, onde já esteve com o Moreirense, agora no comando técnica de uma equipa que ajudou a regressar ao mais alto patamar do futebol português. Um objetivo alcançado ao derrotar o Moreirense no play off.