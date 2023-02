"A redução do valor do IVA dos bilhetes podia trazer mais adeptos aos estádios"

Redação com Lusa

SAD do Chaves pede redução do IVA nos bilhetes dos jogos de futebol.

O presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, pediu, esta segunda-feira, uma redução do valor do IVA nos bilhetes para os jogos para atrair mais adeptos ao estádio numa altura "difícil" para o futebol português.

O dirigente dirigiu o pedido ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, a propósito da visita do governante às instalações do clube transmontano, que disputa a I Liga.

"Falei em reduzir o valor do IVA dos bilhetes para o futebol. Na cultura temos 6% e no futebol temos 23%. A redução podia trazer mais adeptos [ao estádio]", frisou Francisco José Carvalho em declarações à agência Lusa.

O responsável sugeriu, por isso, que, além de a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) poder "condicionar os preços máximos" e existir uma descida na "tabela de preços dos clubes", esta redução deve ser acompanhada de "uma descida no valor do IVA para que o desconto se reflita nos adeptos".

"Com a crise que o país atravessa, era uma medida que poderia reduzir 20% o preço dos bilhetes no futebol", vincou.

Contudo, contou que o secretário de Estado lhe disse que se trata "de uma medida muito difícil" e "quase impossível", uma vez que "o Governo tem outras prioridades, como a redução do IVA nos bens essenciais".

Posto isto, "através de promoções, de oferta de bilhetes e redução nos passes", a SAD do Chaves compromete-se a "tentar trazer mais público ao estádio".

"Iremos tentar ter imaginação para fazer com que os adeptos venham ao estádio, o que não é fácil. Os horários também nos condicionam. Por vezes temos jogos às segundas-feiras ou ao final do dia, o que, sobretudo nesta altura, com um inverno rigoroso, não ajuda, mas temos de trabalhar para trazer os adeptos ao estádio", reiterou.

Francisco José Carvalho mostrou-se, ainda, preocupado com a alteração do regime específico de reparação de danos de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, aprovada na Assembleia da República, em 2 de dezembro de 2022, elogiando a vinda do secretário de Estado a Chaves numa altura "difícil" para o futebol nacional.

"É importante esta proximidade do Governo perante as sociedades desportivas. O futebol português vive momentos difíceis em termos de público, em vários temas, como a pirotecnia, os seguros [de acidentes de trabalho] e, pelo menos, este secretário de Estado tem estado atento a essas situações e tem tentado dialogar com a LPFP, com os clubes para encontrar algumas soluções para melhorar o futebol português", concluiu.