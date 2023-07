Eteki com a camisola do Casa Pia

Huesca pretende um empréstimo com opção de compra.

Yan Eteki foi emprestado em janeiro pelo Casa Pia aos espanhóis do Cartagena e tudo indica que deve continuar pelo país vizinho.

Ao que O JOGO apurou, o médio internacional camaronês está na lista de reforços do Huesca, do segundo escalão de Espanha, que pondera propor aos gansos um empréstimo, com opção de compra, do criativo de 25 anos.