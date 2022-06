Vasco Fernandes prolonga ligação ao Casa Pia até 2023

Central estava em final de contrato com os "gansos"

O Casa Pia vai contar com Vasco Fernandes no regresso ao principal escalão do futebol nacional. O experiente defesa-central prolongou contrato, sabe O JOGO, com o emblema lisboeta até junho de 2023, evitando a saída de forma livre.

O futebolista, de 35 anos, um dos membros do lote de capitães dos "gansos", estava a cerca de um mês de ter o anterior contrato expirado. Vasco Fernandes havia assinado pela Casa Pia no verão passado, após uma experiência no Chaves.

Em 2021/22, Vasco Fernandes foi uma peças-chave da equipa do Casa Pia, ao disputar 2954 minutos ao longo de 36 jogos oficiais (dois golos marcados). O anúncio oficial da renovação entre as partes será feito nas próximas horas.