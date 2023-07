Vasco Fernandes escolhe: o mais vaidoso, o mais tímido e o DJ de serviço do Casa Pia

Gansos estão a estagiar em Guimarães, numa unidade hoteleira. Vasco Fernandes destacou a exigência dos treinos e garantiu equipa pronta

O dia acordou nublado e fresco em Guimarães, atípico para a altura do ano. Mas, ao contrário do clima, a pré-época do Casa Pia é plena de estabilidade. Numa altura em o início das competições já espreita, não há tempo a perder e o dia de ontem, quinta-feira, começou bem cedo para os gansos. Pouco antes das 9h00, os jogadores já tomavam o pequeno-almoço e preparavam-se para ir até ao ginásio, antes mesmo de começarem o treino matinal. No relvado, já o treinador Filipe Martins preparava mais uma sessão de trabalho.

Dois treinos por dia, ginásio e dias definidos ao pormenor. A equipa de Pina Manique está prestes a começar a época e vai ficar no Minho até dia 23, data da estreia oficial, na Taça da Liga.

"Tem sido exigente. Temos feito muito trabalho físico", começou por contar a O JOGO o capitão Vasco Fernandes. Gerir o cansaço tem sido o grande desafio. "Faz parte, é sinal de que estamos a trabalhar bem e que o nível é alto. Temos de estar preparados, porque a Liga é definida ao detalhe", acrescentou o experiente defesa.

Às 10h00, já a bola rolava na unidade hoteleira onde o Casa Pia está a estagiar. As indicações de Filipe Martins foram muitas, a intensidade visível e a exigência é maior do que nunca, não tivesse o Casa Pia surpreendido na última época. Mas, já se diz, do passado vivem os museus. "Vamos todos começar com zero pontos. Não nos vamos agarrar ao que já fizemos", vincou Vasco Fernandes.

Após mais uma hora de treino, seguiu-se um breve descanso e o almoço. Em dias normais, os gansos teriam outra sessão de ginásio e treino à tarde - "eles não gostam, mas vai fazer a diferença", atirou o diretor-desportivo Diogo Boa Alma - mas a sessão foi substituída por uma atividade diferente: paintball. Seguiu-se o jantar, às 20h00, e o recolher, às 23h00. Falta menos um dia para o início da competição, de que os jogadores já sentem saudades. "Sei o que é estar desse lado, já fui jogador. Mas esta equipa está pronta e vai ser muito melhor do que na época passada!" A frase é do treinador Filipe Martins, depois do treino matinal. Motivação é coisa que não falta em Pina Manique.

Tudo aos tiros

Depois do treino, o dia dos gansos acabou aos "tiros": a equipa de Filipe Martins teve direito a uma sessão de paintball

. Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Palavra de capitão

Vasco Fernandes dá "prenda" a companheiros

O capitão foi desafiado a nomear um companheiro de balneário para várias categorias. Entre risos e "medo" de represálias - "estou a meter-me em sarilhos!" -, Vasco Fernandes não teve de pensar muito para escolher e até se incluiu na seleção.

Mais vaidoso: Diogo Pinto

Pior feitio: Ricardo Batista

Mau perder: Vasco Fernandos

Mais tímido: Beni Mukendi

DJ de serviço: Derick Poloni