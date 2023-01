Vasco Fernandes após Casa Pia-FC Porto: "Podemos ir até ao treino de domingo"

Declarações do jogador do Casa Pia, no final do encontro com o FC Porto (0-0)

Reação ao empate: "Foi uma excelente exibição. Não entrámos bem. A partir daí, conseguimos controlar. Tivemos algumas saídas. FC Porto procura a profundidade. Era um pouco por aí. Até à expulsão conseguimos. Depois, ficou mais difícil. O Sérgio Conceição colocou três avançados. Fomos felizes e solidários. O ponto é justo."

Até onde chegará o Casa Pia? "Podemos ir até ao treino deste domingo. Tentamos sempre ser melhores. É isso que nos move. Tentamos valorizar os jogadores, o talento. Não vale a pena pensar no amanhã. Independentemente das dificuldades, o segredo é darmos tudo uns pelos outros."