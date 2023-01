Um adeus ao plantel do Casa Pia com apenas quatro jogos realizados

Anderson Cordeiro com porta aberta no futebol turco

Anderson Cordeiro deve assinar pelos turcos do Ankara Keçiorengucu.

Anderson Cordeiro já não é jogador do Casa Pia. O extremo brasileiro, de 24 anos, chegou a acordo com a SDUQ casapiana para rescindir o contrato que ligava as duas partes até 2024 e prepara-se para abraçar um novo desafio na carreira. Isto porque, ao que O JOGO apurou, deve reforçar o Ankara Keçiorengucu, clube que milita na segunda divisão da Turquia.

Acaba assim a ligação entre lisboetas e Anderson Cordeiro, jogador que no verão chegou a ser apresentado no Santa Clara e, inclusive, fez pré-época nos açorianos. Contudo, quando a temporada iniciou já vestia a camisola dos gansos, mas a experiência não foi bem-sucedida. Fez apenas quatro jogos e apontou um golo na quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Valadares.