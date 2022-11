Natel lesionou-se no encontro com o Braga

Treinador Filipe Martins disse que Natel tem "uma lesão grave" num joelho.

O azar bateu às portas de Fernando Varela, Léo Natel e Ricardo Batista. Os três jogadores do Casa Pia lesionaram-se no decurso do jogo com o Braga - vitória com golo de Rafael Martins - e acabaram por ser conduzidos ao hospital.

O guarda-redes, que brilhou a grande altura, inclusive defendendo um penálti de Ricardo Horta, foi transportado depois do apito final.

O técnico Filipe Martins estimou que Varela terá sofrido "um traumatismo craniano" e Natel "uma lesão grave" num joelho. Já Ricardo Batista queixou-se de dores no abdómen.