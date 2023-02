Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, depois da derrota (3-0) frente ao Benfica, para a ronda

Momento decisivo: "Há um jogo até ao primeiro golo do Benfica, onde tivemos muito rigor defensivo. No entanto, sabíamos que a mobilidade do Benfica obriga as equipas a rodar o jogo de um lado para outro, o que obriga os adversários a tapar os espaços. Com isso, não conseguimos fechar o triângulo do meio-campo e o Benfica conseguiu oportunidades de saída na nossa zona de pressão. Sempre que estivemos compactos, conseguimos anular o Benfica. Depois, faltou-nos o oxigénio e o Benfica marcou. Tivemos períodos com muita qualidade."

O que faltou: "Na segunda parte, tentámos sempre ter bola, a fazer a ligação dos nossos três centrais para os médios. Não nos faltou coragem até ao final. Sofremos dois golos do Benfica na sequência de transições. Não tenho nada a apontar aos meus jogadores. Faltou-nos uma capacidade física diferente que o Benfica obriga os adversários a ter."

Diferenças para o jogo da primeira volta: "Em relação ao jogo da primeira volta [derrota, por 1-0], sinceramente o relvado ajudou-nos, mas depois foi o primeiro golo [do Casa Pia] que não apareceu. O que nos facilitou foi o estado do relvado, muito inferior a este, e depois se conseguíssemos chegar ao intervalo empatados isso poderia causar algum desconforto ao Benfica. Isso hoje não aconteceu."

Ausência: "Vasco Fernandes hoje não foi titular, porque sentimos que precisava de se refrescar, foi quase totalista toda a primeira volta. Hoje, entrou. Jogará sempre que entendermos. Como grande profissional que é".