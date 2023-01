"Temos o objetivo de superar a melhor marca na prova"

Confronto entre o Vitória de Setúbal e o Casa Pia, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está agendado para quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Bonfim.

O primodivisionário Casa Pia pretende superar a melhor prestação na Taça de Portugal, tendo para isso de encarar "com seriedade" a visita ao Vitória de Setúbal, da Liga 3, assumiu esta quarta-feira o treinador Filipe Martins.

O duelo, dos oitavos de final da prova, fase que o Casa Pia alcançou na época passada e na qual foi derrotado na receção ao Sporting (2-1), marca a possibilidade de os "gansos" jogarem, pela primeira vez na história, os quartos de final da competição.

"Temos de encarar este jogo com seriedade, porque, para além de defrontarmos uma equipa histórica e com muito valor, temos o objetivo de superar a melhor marca do Casa Pia na história da prova", disse o técnico, em declarações divulgadas pelo clube.

A turma lisboeta, recém-promovida à elite do futebol português, detém o estatuto de equipa-sensação da I Liga, na qual ocupa o quinto lugar, com 27 pontos, enquanto o histórico Vitória de Setúbal é o 10.º classificado na Série B da Liga 3, com 12 pontos.

Até aos "oitavos", o Casa Pia eliminou dois conjuntos do Campeonato de Portugal - São Martinho e Valadares Gaia, ambos por 2-0 -, bem como o Vitória de Setúbal - Vilar de Perdizes (4-0) e Pêro Pinheiro (4-1) -, para além do Paços de Ferreira, da I Liga, por 2-0.

O confronto entre o Vitória de Setúbal e o Casa Pia, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, está agendado para quinta-feira, às 19h45, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria. O vencedor joga, nos "quartos", com Nacional, da II Liga, ou Rabo de Peixe, do Campeonato de Portugal.