Taira não se deslumbra com lugar do Casa Pia: "Ainda nem sequer acabou a primeira volta"

O Casa Pia, quinto classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o FC Porto, terceiro, com 32, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 20:30, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve

Para além de Filipe Martins, o centrocampista Afonso Taira também compareceu na sala de imprensa do Estádio Pina Manique, dizendo que espera "a identidade de sempre do FC Porto, uma equipa ambiciosa, que vai querer impor o seu jogo e fazer da intensidade "arma"".

"Sabemos que a época é longa e ainda nem sequer acabou a primeira volta. Não vale a pena olhar para a frente, não o fizemos no início da época e não o vamos fazer agora. Estamos cientes de que o campeonato não se faz de posições, mas de pontos", atirou.

Leia também Vídeos Desfeito o mistério do abraço de Ronaldo a Aboubakar Avançado português saudou o camaronês no balneário do Al Nassr, após ser apresentado, e transmitiu-lhe uma mensagem: "O Noronha manda-te um abraço", disse Ronaldo em português. Ronaldo referia-se a João Carlos Noronha, médico da seleção que operou o joelho esquerdo de Aboubakar (rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno) quando este representava o FC Porto, em 2018.

Perante o poderio dos portistas, Afonso Taira alertou que, com a margem de erro mais reduzida, o Casa Pia tem de saber que "ter a bola pode jogar a favor" da equipa, assim como é preciso "saber aproveitar os momentos com e sem bola" para poder pontuar.

O Casa Pia, quinto classificado, com 26 pontos, recebe no sábado o FC Porto, terceiro, com 32, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 20:30, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.