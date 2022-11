Sucesso do Casa Pia começa em Ricardo Batista

O guarda-redes tem sido fundamental na ascensão dos gansos nas últimas duas épocas. Em Braga parou um penálti de Ricardo Horta e acabou em dificuldades. O guardião casapiano foi considerado o melhor em campo na vitória frente aos bracarenses. Contudo, nem tudo correu bem ao internacional angolano, que sofreu uma contusão na grelha costal.

Ricardo Batista foi a figura da vitória de anteontem do Casa Pia no terreno do Braga, que manteve a equipa no quarto lugar, deixando-a a dois pontos do pódio. O guarda-redes, 35 anos, fez nove defesas e numa delas parou uma grande penalidade de Ricardo Horta.

Foi apenas mais uma boa exibição do guardião internacional por Angola, que nem agradeceu de forma conveniente o prémio de melhor em campo. Isto porque acabou o jogo com dores e teve de ser transportado para o hospital, onde lhe foi diagnosticado uma contusão na grelha costal. Porém, foi apenas um susto e Ricardo Batista deve recuperar a tempo da receção ao Chaves, agendada para domingo. Amanhã, para a Taça de Portugal, ante o Valadares, a baliza será entregue a Lucas Paes, a exemplo da eliminatória anterior.

Nas últimas duas épocas, o camisola 1 do Casa Pia tem dado segurança à linha defensiva, algo que tem sido crucial para o sucesso do clube. Na temporada transata, recebeu o prémio de melhor guarda-redes da Liga SABSEG e, já este ano, foi considerado o melhor da Liga Bwin em agosto.

Estas exibições têm valido pontos à formação orientada por Filipe Martins, principalmente pelos dois penáltis já defendidos. Além da defendida em Braga, que permitiu segurar a vantagem, Ricardo Batista já tinha parado uma grande penalidade de Xadas, impedindo na altura que o Marítimo fosse para o intervalo a vencer. Essa defesa foi ainda mais importante, dado que o Casa Pia acabou por vencer esse encontro na Madeira, por 2-1.

Baixas: Varela repousa e Natel vai ser operado

Ricardo Batista não foi o único jogador a sair lesionado do jogo com o Braga. O central Fernando Varela sofreu um traumatismo craniano (está em repouso), enquanto o extremo Léo Natel saiu da Pedreira com uma fratura no tornozelo direito; terá de ser operado em breve.