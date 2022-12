"Sub-21? Fui contactado dois minutos antes da convocatória e fiquei de boca aberta"

Defesa Leonardo Lelo, do Casa Pia, foi convocado por Rui Jorge para os particulares dos sub-21 de Portugal com Geórgia, Chéquia e Japão, tendo sido utilizado em todos. E só ficou a saber da notícia dois minutos antes do anúncio.

Leonardo Lelo estreou-se recentemente na Seleção Nacional sub-21, uma chamada que o apanhou desprevenido.

Ficou surpreendido por integrar a convocatória dos sub-21?

-Completamente surpreendido, embora estivesse numa boa fase e pudesse ter alguma expectativa. Mas foi mesmo uma surpresa! Fui contactado mais ou menos dois minutos antes de sair a convocatória e fiquei de boca aberta. O meu coração começou a acelerar e só tive tempo de ligar à minha mãe e à minha namorada.

Rui Jorge disse-lhe alguma coisa no dia da estreia, no particular com a Geórgia?

-Disse para desfrutar, jogar o meu futebol e que eu sabia o que tinha de fazer dentro de campo, porque tinha qualidade para estar lá dentro e representar aquela equipa. Foi um dia com um misto de sentimentos, sabia que me podia estrear, era o realizar do sonho, por isso estava um pouco ansioso. Queria que o árbitro apitasse para o início do jogo, embora soubesse que não ia ser logo titular. Os últimos dois jogos, contra a Chéquia e o Japão, foram ainda mais especiais, porque se realizaram no Algarve e estava perto de casa. Os meus familiares estavam na bancada a apoiar-me e viram-me jogar por Portugal.

Estar no Europeu de sub-21 passou a ser um objetivo?

-É um objetivo e passou a ser um sonho. Resta continuar a trabalhar e manter-me focado no Casa Pia, que é o meu clube. Se trabalhar bem aqui, se fizer o meu de trabalho de forma correta, tenho mais hipóteses de estar no Europeu.

Acredita que poderá também estrear-se pela Seleção principal a médio prazo?

-Acredito que sim, é um dos meus principais objetivos e o sonho de qualquer jogador. Como tudo na minha carreira, se acontecer será no momento certo. Mas, nesta altura, Portugal está muito bem servido na minha posição. Além do Raphael Guerreiro e do Nuno Mendes, que estiveram no Mundial, temos ainda Mário Rui e Nuno Tavares.