Romário Baró está lesionado e em dúvida no Casa Pia

Médio tem treinado com limitações e pode não estar em condições de defrontar o Braga

Titular em quatro encontros esta temporada, Romário Baró pode não estar em condições para a deslocação de amanhã do Casa Pia ao terreno do Braga. O médio, de 22 anos, emprestado pelo FC Porto aos lisboetas, está com problemas físicos, situação que o tem colocado a treinar de forma limitada nos últimos dias e não é certo que esteja apto para a viagem até o Minho. Aliás, esta lesão já afastou o camisola 17 casapiano da vitória caseira sobre o Rio Ave (1-0), da última jornada.

Este problema do criativo é ainda mais preocupante se tivermos em conta que Filipe Martins, técnico dos gansos, tem outra baixa no meio-campo. Trata-se de Afonso Taira, ele que foi titular em todos os encontros do campeonato, mas que completou uma série de cinco cartões amarelos e terá de cumprir castigo diante do Braga. Uma situação, que, caso Romário Baró não recupere a tempo, pode abrir as portas da titularidade a Eteki.