O Marítimo está a receber o Casa Pia, em jogo da oitava jornada da Liga Bwin. Aos 45+3', Nermin Zolotic foi expulso após atingir Léo Andrade na cara com o braço, sendo assinalado penálti. Na conversão do castigo máximo, Ricardo Batista redimiu-se do lance do primeiro golo insular, em que ficou muito mal na fotografia, e defendeu a cobrança de Xadas.

O lance que ditou a grande penalidade:

A grande penalidade defendida por Ricardo Batista: