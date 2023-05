Filipe Martins, treinador do Casa Pia

Redação com Lusa

Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após a derrota (1-0) em casa do Gil Vicente, na última jornada do campeonato.

A derrota: "Não me posso queixar de falta de entrega da equipa, e este jogo foi mais um exemplo disso. Mesmo quando ficámos reduzidos a 10 unidades, conseguimos criar oportunidades. Fizemos uma grande primeira parte, em que apenas faltou definir melhor o último passe para permitir a finalização, não estivemos tão bem no derradeiro terço."

Crescimento: "Defrontámos um Gil Vicente de qualidade, cuja posição na tabela não traduz o valor da equipa, mas foi a eficácia que acabou por fazer a diferença neste jogo. Mostrámos que somos um clube em crescimento, que veio para ficar, e termino a época com o sentimento de dever cumprido. Revelámos novos jogadores que estão no radar de grandes clubes."

Balanço: "Na primeira volta, tivemos uma ponta de sorte, que também faz parte do futebol, e que elevou o estado anímico da equipa. Nem sempre fomos tão competentes como queríamos, mas tivemos sempre uma grande coesão. É, por isso, um balanço muito positivo da nossa época, e agora é analisar e ver o que podemos fazer ainda melhor para a próxima temporada, para continuar a dar uma boa imagem."