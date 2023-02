Declarações de João Nunes, defesa-central do Casa Pia, após a derrota por 3-0 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 19.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Foi um jogo dentro da dificuldade que estávamos à espera. Sabíamos o que o Benfica podia fazer, a maneira como entravam, as movimentações por dentro e por fora, com os extremos a vir por dentro e os laterais projetados por fora, sem um ponta-de-lança fixo, mas com muitos movimentos nas costas. Tínhamos noção disso, mas o adversário tem qualidade. Até tivemos uma boa entrada, com alguns cantos a nosso favor, mas depois o Benfica começou a assentar o jogo e encontrou as portas da entrada e foi criando as suas oportunidades."

Regresso à Luz: "Foram 11 anos na formação até aos escalões profissionais. Foi um percurso muito longo, com muito trabalho e de aprendizagem. É sempre importante e bom regressar."