Registo assinalável do Casa Pia apenas superado pelo Famalicão

Entre as equipas que subiram nos últimos anos, só o Famalicão, há três épocas, teve uma pontuação superior à dos gansos.

O golo de Leonardo Lelo permitiu ao Casa Pia vencer no terreno do Marítimo (2-1), mas também subir ao quarto lugar, com 17 pontos. Um registo assinalável, nomeadamente se se tiver em conta que a equipa de Filipe Martins estava na Liga SABSEG na temporada passada e que já não militava no principal escalão desde 1939.

Este tipo de registo por parte de equipas recém-promovidas não é muito comum ao longo da história e só Atlético (1943/44), Leiria (1998/99) e V. Setúbal (2004/05) tiveram uma pontuação igual à dos casapianos em períodos homólogos. Melhor só mesmo o Famalicão há três anos, que tinha 19 pontos por esta altura e ocupava o terceiro lugar no campeonato.

Esta temporada, o Casa Pia apenas tem uma derrota, ante o Benfica.