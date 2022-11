"Queremos recarregar baterias, até porque estamos algo limitados em termos de opções"

Redação com Lusa

Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após o empate com o Paços de Ferreira, 1-1, da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga.

Perda de intensidade: "Não é que tenhamos entrado mal na primeira parte, mas, a meio deste período, perdemos intensidade e o Paços, e bem, começou a procurar os espaços entre linhas e o Gaitán, um jogador que desmultiplica muito bem o jogo no último terço."

Vantagem do Paços de Ferreira ao intervalo era justa: "Era justa a vantagem do Paços ao intervalo, mas ajustámos algumas coisas, melhorámos, empatámos e até podíamos, depois, ter virado o jogo."

Recarregar baterias: "Queremos agora recarregar baterias, até porque estamos algo limitados em termos de opções, mas o Casa Pia joga sempre com os olhos na vitória, e estamos dentro daquilo que são as contas do grupo."