"Quem me conhece sabe que o objetivo era desfrutar dos grandes palcos do futebol português"

Autor de sete golos na época passada, ajudando o clube lisboeta a subir ao escalão principal, Leonardo Lelo foi eleito o melhor lateral-esquerdo da II Liga e, agora, é uma das figuras do surpreendente Casa Pia.

Leonardo Lelo tem sido um dos destaques no brilhante arranque de época do Casa Pia, que ocupa o quinto lugar da I Liga. O lateral-esquerdo, de 22 anos, chegou a Pina Manique no verão de 2021, proveniente dos sub-23 do Portimonense, e está a assumir-se como um dos melhores na sua posição. A O JOGO, o defesa, natural de Olhão, assume que a ida para os gansos lhe mudou a carreira, permitindo que se estreasse no escalão principal e na Seleção Nacional sub-21.

Sente que a mudança para o Casa Pia lhe mudou a carreira?

-Sem dúvida, foi um ponto de viragem na minha carreira. Só tenho a agradecer a confiança que depositaram em mim. Desde o primeiro momento todos me acarinharam, desde a equipa técnica, colegas e restante staff, e estou muito feliz. São dois anos com vários momentos marcantes e mais recentemente estreei-me na seleção sub-21.

Qual tem sido o segredo para o sucesso do clube nestes últimos dois anos?

-O principal segredo é a união do nosso grupo. Mesmo os que não jogam tão regularmente estão a sempre a apoiar e a transmitir força para quem está lá dentro. Porque, como temos um plantel cheio de qualidade, sabem que no jogo seguinte podem ser titulares.

Esperavam um início de temporada tão bom?

-De certa forma, acreditávamos que era possível um início assim. Temos um grupo muito bom e confiamos muito no nosso processo de jogo. Queremos continuar da mesma forma, mas é uma partida de cada vez. Não olhamos para o calendário, só para o jogo seguinte, que é sempre o mais importante.

O Casa Pia está em quinto lugar. Esta boa campanha já vos levou a redefinir os objetivos?

-Primeiro temos de garantir a permanência, depois podemos pensar em algo mais.

E na época transata, o objetivo era a subida?

-O objetivo era fazer melhor do que no ano anterior, mas tínhamos uma grande confiança uns nos outros e isso foi uma grande ajuda para podermos subir de divisão. Foi incrível! Penso que só daqui há alguns anos é que vamos ter noção do feito fantástico que conseguimos.

Foi considerado o melhor lateral-esquerdo da II Liga na época passada. Sente que também está entre os melhores do principal escalão?

-Não penso muito nisso. Embora acredite muito no meu potencial, não estou obcecado em atingir esse objetivo individual. Só tenho de continuar a trabalhar da mesma forma. Se tiver de acontecer, vai acontecer naturalmente. Estou apenas focado no meu trabalho diário para poder colher os frutos no futuro.

Jogar nos grandes palcos daI Liga é um sonho realizado?

-Quem me conhece sabe que o objetivo que eu tinha era desfrutar desses grandes palcos do futebol português, viver esses momentos e defrontar grandes equipas. É incrível ter o estádio cheio com o público a vibrar, algo que eu ambicionava há muito tempo, e tem sido muito bom.