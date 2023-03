Quatro golos e empate no jogo entre Casa Pia e Estrela da Amadora

Particular realizado no Estádio Pina Manique.

O Casa Pia, da I Liga, e o Estrela da Amadora, do segundo escalão, empataram 2-2 em jogo particular no Estádio Pina Manique, em Lisboa, durante a paragem para as seleções nacionais.

Os golos dos gansos, sétimos classificados na I Liga, com 38 pontos, foram apontados pelos avançados Diogo Pinto e Godwin, enquanto o central Rui Correia e o dianteiro Ronaldo Tavares fizeram os tentos da equipa amadorense, segunda na II Liga, com 46.

Nesta paragem para os compromissos internacionais, o Casa Pia não pôde contar com Leonardo Lelo (Portugal sub-21), Beni Mukendi (Angola) e Cuca (Cabo Verde), ao passo que Omurwa (Quénia) e Kialonda Gaspar (Angola) desfalcaram o Estrela da Amadora.

O Casa Pia prepara a visita ao Vizela, a 1 de abril, e o Estrela da Amadora a deslocação ao estádio do Covilhã, no dia seguinte, em partidas a contar para a 26.ª jornada da I Liga e da II Liga portuguesas de futebol, respetivamente.