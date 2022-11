Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, após o triunfo em casa do Braga, para a ronda 12 do campeonato.

Vitória e quarto lugar no campeonato: "Parece cassete, mas os 23 pontos não nos tiram os pés do chão. Claro que estamos muito satisfeitos por termos 23 pontos nesta altura do campeonato, o objetivo é chegar rapidamente aos 36 pontos, acho que nos assegura a manutenção. Depois, queremos desfrutar ainda mais do campeonato, isso é um segredo nosso, desfrutar de cada jogo, sabendo que a responsabilidade está sempre lá. Hoje, o coletivo e o espírito de sacrifício foram determinantes."

Segredos para o triunfo: "Jogámos contra o segundo melhor ataque do campeonato, tem um jogo interior muito forte, tivemos mérito de, à exceção do lance do penálti, neutralizar as situações e não permitimos ocasiões claras de golo do Braga. Depois, não tivemos pernas para a estratégia inicial, que era o Godwin 'bater' no Tormena, ele quebrou muito cedo. Depois, tivemos a infelicidade de quando quisemos mexer no jogo, já tínhamos esgotados as substituições, duas delas por lesão. Não conseguimos pressionar tão alto como queríamos e começámos a baixar, hoje jogaram muitos jogadores que fizeram 90 minutos pela primeira vez. Levámos três pontos, mas com uma fatura pesada em termos de "toques"."

Lesões: "Suspeita-se que sejam lesões graves, nem tanto o Varela, que será mais do impacto da bola, mas do Natel dá perceber que sim. Nenhum treinador quer fazer uma substituição naquele momento, é uma sugestão que faz sentido, deveria haver uma exceção para não se contabilizar essas situações [de lesões como a de Fernando Varela]."