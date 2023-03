"Não sei como será o meu futuro, no mercado de inverno tive algumas propostas"

Com a permanência praticamente alcançada, Godwin, avançado nigeriano do Casa Pia, é cauteloso em relação aos objetivos futuros, embora acredite que a equipa tem capacidade para lutar por um lugar europeu.

Godwin tem sido um dos protagonistas da boa época do Casa Pia no ano de regresso ao principal escalão. O avançado nigeriano já leva três golos e duas assistências esta época, e é a peça fundamental no ataque dos gansos. As boas exibições despertaram a atenção de alguns clubes estrangeiros, mas, a O JOGO, o dianteiro diz que preferiu ficar em Pina Manique, até porque tem contrato até 2024 e queria ajudar o clube a garantir a permanência na Liga Bwin. Objetivo que está praticamente alcançado com 25 jornadas disputadas.