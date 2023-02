"Não me vão ouvir dizer que o objetivo do Casa Pia é a Liga Europa ou Conference"

Casa Pia recebe o V. Guimarães no domingo (20h30), em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, apontou este sábado que a receção ao Vitória de Guimarães, da 21.ª jornada da Liga Bwin, "pode valer sete pontos" numa luta europeia que ainda não é objetivo.

"Ganhando amanhã [domingo], são três pontos que o nosso opositor, que está à nossa frente, perde e três pontos que ganhamos, e ainda o ponto extra no confronto direto. Pode valer sete pontos. Temos essa possibilidade de, ao ganhar, os ultrapassarmos, mas, acima de tudo, é mais pelos pontos que queremos conquistar para estarmos cada vez mais próximos do objetivo principal", disse o técnico, em conferência de imprensa.

Lisboetas e vimaranenses encontram-se separados por dois pontos na classificação, no sexto e quinto lugar, respetivamente, embora o Casa Pia, que soma 31 pontos, tenha o foco na meta estabelecida dos 36 pontos para garantir a manutenção de forma rápida.

"Não posso mandar areia para os olhos das pessoas. Estamos no sexto lugar, que pode dar acesso à Conference League. É um confronto direto e temos de o encarar assim, mas não é isso que nos move. Se ganharmos, estamos a dois pontos do objetivo e, no dia em que fizermos os 36 pontos, a ambição não pode baixar nesta casa, mas também não me vão ouvir aqui dizer que o objetivo é a Liga Europa ou Conference", expressou.

Dessa forma, Filipe Martins reforçou que "ainda é muito cedo, há muito ponto e muita coisa que pode mudar" até ao final da época, que, desde o início, se pretendeu ser de estabilização do Casa Pia na elite do futebol português, durante "muitos e bons anos".

"Temos as nossas linhas muito bem traçadas na estrutura e no projeto e sabemos o longo caminho que temos para chegar ao patamar de alguns com mais experiência. A experiência não tem a ver com tempo e idade, mas com vivências. Temos ultrapassado bastantes dificuldades e a dar saltos qualitativos grandes. Não vão ser rosas até final e sabemos que vamos passar por altos e baixos. Temos de manter a postura", salientou.

O Vitória de Guimarães, depois de uma longa série sem triunfos, conta agora com três vitórias consecutivas, ao passo que os "gansos" iniciaram a segunda volta com uma vitória na receção ao Santa Clara, uma derrota na visita ao Benfica e um empate na visita ao Boavista.

"Tivemos uma fase muito abaixo do que podemos fazer, no final da primeira volta, mas temos exatamente os mesmos pontos da primeira volta. Temos quatro pontos feitos e um dos jogos na Luz. Não é uma fase negativa como querem fazer crer, mas habituámos as pessoas a uma bitola alta. A partir do fecho do mercado, acho que paulatinamente estamos a voltar ao normal e, a nível de resultados, não podemos falar em algo que seja mau. São três jogos e quatro pontos que, no início, assinaríamos por baixo", disse.

Se Léo Natel e Kiki Silva são ausências confirmadas por lesão, Leonardo Lelo e Godwin estão em dúvida, numa decisão que apenas será tomada depois do apronto matinal do dia da partida, mas Filipe Martins assegurou: "Confio no plantel e não me tira o sono".

O Casa Pia, sexto classificado, com 31 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 33, no domingo, às 20h30, no Estádio Nacional, em Oeiras, num encontro da 21.ª ronda da Liga Bwin, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.