Não fez qualquer jogo pelo Santa Clara e vai ser reforço do Casa Pia

Lateral-direito já não treina com o plantel do Santa Clara, clube que chegou a acordo com os gansos para a transferência do jogador. Faltam apenas os exames médicos. O lateral brilhou ao serviço do Mafra na época passada, o que lhe valeu a transferência para o emblema açoriano. Contudo, um acidente de viação, sofrido no verão, impediu-o de estrear-se.

Tomás Domingos está perto de se tornar reforço do Casa Pia. Ao que O JOGO apurou, as gansos já chegaram a acordo com o Santa Clara para a transferência do lateral-direito, de 23 anos, que pode ser apresentado nos próximos dias em Pina Manique. A transferência está agora dependente da realização de exames médicos, o que é essencial, dado o historial recente do jogador.

Tomás Domingos sofreu um acidente de viação no verão, contrariedade que o obrigou a algum tempo de recuperação e que o impediu de ser utilizado no conjunto açoriano. Dada a ausência prolongada, o lateral perdeu espaço no plantel e procurou outra solução para a carreira, dando preferência a um clube da zona de Lisboa, de onde é natural. Aliás, o jogador já não tem comparecido aos treinos orientados por Jorge Simão.

Nesse sentido, surgiu o Casa Pia que, apesar da longa ausência da competição, acredita que o defesa pode ser uma mais-valia para a formação treinada por Filipe Martins, que procura aumentar a concorrência no lado direito da defesa e conhece bem o jogador.

Com formação no Oeiras e Belenenses, Tomás Domingos assinou pelo Benfica aos 19 anos. Contudo, apenas jogou pelos sub-23 e mudou-se para o Mafra no verão de 2020. Foi nos mafrenses que deu nas vistas e acabou por se transferir para um clube da Liga Bwin, o Santa Clara.

Devido ao acidente de viação, não foi utilizado na equipa açoriana, mas, caso se confirme a mudança para o Casa Pia, tem nova oportunidade de se estrear no principal escalão.

Carnejy está de saída

Carnejy Antoine está de saída do Casa Pia. Pouco utilizado devido a uma lesão sofrida no verão, o avançado haitiano procurou dar um novo rumo à carreira e, ao que O JOGO apurou, está a caminho do campeonato grego. No clube há um ano, o dianteiro apontou seis golos pelos gansos, em 26 jogos.