"Não falamos de arbitragens, queremos ter uma maneira de estar diferente no futebol português"

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia. Falou aos jornalistas, depois de 15 minutos de treino aberto em Pina Manique.

Um mês de fevereiro difícil, sem nenhum golo marcado...

"A velha questão de vermos o copo meio vazio ou meio cheio. É verdade que o Casa Pia já teve períodos de maior fulgor, mas na segunda volta temos cinco pontos, menos dois do que na primeira volta por esta altura. Defrontamos quatro adversários diretos e sobre três deles temos vantagem pontual. Apesar de tudo, o nosso balanço é positivo, podemos não estar a ser tão falados como no início, mas estão dentro das nossas expectativas e dentro dos objetivos que o clube traçou, que é garantir a permanência na Liga Bwin."

Dos três clubes que subiram, é o que está a ter um desempenho melhor

"Sim, o nosso objetivo depois de mais de 80 anos a afastados destes três palcos, era ter nesta altura já 32 pontos e ter praticamente a manutenção assegurada. Dessa forma, podemos planear a próxima época, tendo certeza de que o Casa Pia estará na Liga Bwin na próxima época."

O treinador Filipe Martins diz que 36 pontos são suficientes para garantir a permanência. Agora, vem o Paços de Ferreira, último classificado. Considera um adversário direto?

"Um adversário direto, que também luta pela permanência, está muito melhor na segunda passagem do mister César Peixoto e tiveram bons reforços no mercado de inverno. É uma equipa mais competente neste momento, mas sabemos que temos as nossas armas para na segunda-feira vencer o Paços e garantir os três pontos."

Ninguém está em pânico com a quebra de resultados recentes?

"Não considero que haja uma má fase do Casa Pia, temos cinco pontos em cinco jogos na segunda volta, é positivo. Seria uma pessoa pontuação que nos daria 34 pontos ao fim de 34 jornadas, estamos a construir manter o rendimento que pretendíamos e cada vez mais próximos de alcançar o objetivo da época."

As expulsões dos últimos jogos preocupam-no?

"Não falamos de arbitragens, é uma postura que adotamos no clube. Queremos ter uma maneira de estar diferente no futebol português, é essa a nossa mensagem. Sabemos que não é fácil para uma equipa como o Casa Pia. Já tivemos dez penáltis contra, nove expulsões e somos das equipas com maior tempo útil de jogo e menor número absoluto de faltas, contrasta um pouco com o rigor de todas essas expulsões e todos esses penáltis. Mas a realidade é que temos de nos focar naquilo que depende de nós e que controlamos. Perdemos em Arouca na última jornada, mas fizemos um dos melhores jogos da época. Sobretudo a primeira parte, foi a melhor que o Casa Pia fez ao longo de todo o campeonato. Tivemos quatro ou cinco ocasiões claras de golo, em que não fomos eficazes. Temos de nos concentrar no que dominamos e ser mais eficazes para voltar rapidamente às vitórias e ter três pontos."