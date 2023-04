Muralha defensiva do Casa Pia começa a ruir

Gansos sofreram sete golos nas últimas duas jornadas, contra Vizela e Sporting

O Casa Pia perdeu frente ao Sporting (4-3), no domingo, naquele que foi o primeiro jogo em que sofreu quatro golos para o campeonato esta época. Já na jornada anterior, a defesa casapiana dera sinais de quebra, quando perdeu no terreno do Vizela , por 3-1.

Contas feitas, foram sete remates certeiros encaixados nos últimos dois encontros, números que colocam os gansos como a quinta melhor defesa da Liga Bwin, com 31 golos sofridos, os mesmos do V. Guimarães e do Rio Ave.

Este ranking até pode ser considerado positivo, a questão é que a formação liderada por Filipe Martins chegou a ser a defesa menos batida do campeonato e fazia da coesão no setor mais recuado uma das armas para conquistar pontos.

Coincidentemente, frente a Vizela e Sporting, houve também uma troca na baliza, com o guarda-redes Lucas Paes a render o habitual titular Ricardo Batista, no primeiro jogo devido a castigo, mas no segundo por opção técnica. Algo que foi explicado pelo treinador casapiano no final do encontro com os leões. "Já estava previsto que, depois de conseguirmos a permanência, queríamos ver alguns jogadores, incluindo o Lucas Paes", elucidou o treinador.