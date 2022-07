Médio internacional camaronês está quase garantido pelo Casa Pia

Gansos têm um princípio de acordo com o médio Yan Eteki que acabou contrato com o Granada. O plantel do Casa Pia ainda não está fechado e o treinador Filipe Martins anseia por reforços para o ataque, setor no qual perdeu recentemente Carnejy Antoine, que se lesionou.

O Casa Pia está perto de garantir mais um reforço para o regresso ao principal escalão. Ao que O JOGO apurou, Yan Eteki tem tudo praticamente acordado para reforçar os gansos, numa transferência sem custos para a SDUQ, dado que já tinha terminado o vínculo com o Granada, clube com o qual acabou contrato no final de junho.

Internacional camaronês, o médio-defensivo de 24 anos, que deve ser apresentado esta semana, promete acrescentar qualidade ao elenco liderado por Filipe Martins. Natural de Yaoundé (Camarões), foi para Espanha com 14 anos, na altura para o Leganés, seguindo-se Sevilha e Almería antes de vestir a camisola do Granada.

Foi neste último emblema que somou 65 jogos na Liga Espanhola e dez na Liga Europa, mas na última época apenas atuou em 14 encontros. Pela seleção dos Camarões, soma duas internacionalizações.

Com esperança de representar o seu país no próximo Mundial, Yan Eteki procura agora um novo desafio onde possa jogar mais regularmente e o Casa Pia é visto como o clube ideal.

Caso as negociações sejam bem-sucedidas, o médio camaronês será o quinto reforço para o emblema lisboeta, depois dos centrais João Nunes (ex-Puskás Akadémia), Léo Bolgado (ex-Leixões) e Fernando Varela (ex-PAOK, Grécia) e do médio-ofensivo Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora).

O plantel casapiano ainda não está fechado e a SDUQ procura também de reforços para o ataque.