Lucas Paes renovou e Casa Pia mantém os três guarda-redes em 2022/23

O treinador Filipe Martins mantém os mesmos três guarda-redes da última temporada.

Lucas Paes prepara-se para cumprir a terceira época ao serviço do Casa Pia. O guarda-redes brasileiro, de 24 anos, acertou ontem a renovação de contato por mais um ano, tendo agora um vínculo com os gansos válido até 2023. Nos últimos dois anos, o guardião fez nove jogos com a camisola casapiana.

Com esta renovação, a equipa treinada por Filipe Martins mantém os mesmos três guarda-redes da última temporada. Ricardo Batista também renovou recentemente, enquanto João Bravim já tinha contrato para a época 2022/23.