Leonardo Lelo travado por lesão

Habitual titular, o lateral só foi substituído uma vez em 17 jogos, em duelo a contar para a Taça.

Leonardo Lelo não esteve na vitória do Casa Pia em Portimão, na quarta-feira, devido a lesão, cuja natureza não foi especificada. O lateral-esquerdo, 22 anos, será avaliado nos próximos dias. Peça habitual no onze de Filipe Martins, Lelo só foi substituído uma vez em 17 jogos, na eliminatória da Taça de Portugal, com o Valadares, numa altura em que já tinha um amarelo.

Aliás, o desempenho do defesa tem sido exemplar no capítulo disciplinar, pois no campeonato só foi admoestado uma vez, curiosamente no encontro que antecedeu a paragem por causa do Mundial do Catar.

De assinalar os contributos do esquerdino em três vitórias, uma das quais com participação a dobrar: uma assistência e um golo, na conversão de um penálti a sentenciar o triunfo, por 2-1, em casa do Marítimo.

O Casa Pia é o próximo adversário do FC Porto, dia 7 de janeiro, às 20h30.