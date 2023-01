"Leonardo Lelo? Não há nenhuma sondagem em Portugal"

Declarações de Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, ao Canal 11.

Leonardo Lelo tem sido um dos jogadores em destaque do Casa Pia, equipa sensação da Liga Bwin na primeira volta do campeonato, tendo sido associado a vários clubes, mais recentemente ao Sporting, com maior insistência.

Ao Canal 11, no entanto, Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, garante não ter existido qualquer sondagem, pelo menos em Portugal, pelo jogador.

"Não há nenhuma sondagem em Portugal. Acho que fica até ao fim da época. [Leonardo] Lelo está a dar os primeiros passos e tem tempo para dar o salto", afirmou.