Leonardo Lelo está no radar do Lens, de acordo com a imprensa francesa. O nome do lateral-esquerdo do Casa Pia aparece referenciado para colmatar a vaga deixada por Ismael Boura, que assinou recentemente pelo Troyes.

O defesa de 23 anos está atualmente ao serviço da Seleção Nacional de sub-21 no Campeonato da Europa da categoria.