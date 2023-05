Leonardo Lelo, em destaque no Casa Pia, é cobiçado em Espanha

O Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, estará de olho no internacional sub-21 por Portugal.

A boa época de Leonardo Lelo tem chamado a atenção de alguns emblemas espanhóis. De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o lateral-esquerdo, 23 anos, é seguido pelo Celta de Vigo, treinado pelo português Carlos Carvalhal, e também por um outro clube do mesmo país, que está em zona de subida no segundo escalão.

Peça importante no xadrez na formação dos gansos, Leonardo Lelo participou em 28 encontros e apontou um golo, efetuando ainda seis assistências. A boa forma levou a que se estreasse pela Seleção Nacional de sub-21.