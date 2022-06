Léo Bolgado já tem acordo para reforçar o Casa Pia

Central brasileiro deve ser apresentado pelos gansos antes do início da pré-temporada

Léo Bolgado está prestes a tornar-se a primeira contratação do Casa Pia para a próxima época.

Como O JOGO já tinha adiantado, o central brasileiro, de 23 anos, estava na lista de reforços e agora as negociações já estão fechadas, faltando apenas ultimar alguns detalhes do contrato.

O defesa, que na temporada passada pertencia ao Leixões, vai assinar contrato por dois anos e deve ser apresentado até ao próximo dia 23, data em que arranca a pré-época em Pina Manique.



O Casa Pia será o quarto clube em Portugal de Léo Bolgado, que, além do Leixões, também já vestiu a camisola de Alverca e Académica, sempre por empréstimo do Coimbra MG (Brasil). Os gansos já chegaram a acordo com o emblema brasileiro para a transferência em definitivo.



Na temporada passada, o central efetuou 35 jogos e apontou cinco golos, o último dos quais curiosamente contra o novo clube, no encontro que permitiu aos gansos festejar a subida de divisão.