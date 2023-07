Lelo já teve "muitas sondagens" e Godwin é "muito pretendido"

Declarações de Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, na manhã desta sexta-feira, antes do treino dos casapianos, em Pina Manique.

Leonardo Lelo já foi apontado a vários clubes. Já há alguma proposta concreta? "Há muito interesse sobre um jogador que fez uma grande temporada, num trajeto muito bom e em ascensão. Recentemente, esteve no Europeu de sub-21, mas por enquanto ainda é jogador do Casa Pia, apesar de já ter tido muitas sondagens do futebol nacional e estrangeiro."

O Godwin também tem recebido muitas propostas? "Sim, é um jogador muito pretendido, há semelhança de outros que iam ter muitas propostas. O mercado ainda está a começar e ainda faltam dois meses para fechar. Tanto ele com o Lelo podem deixar o Casa Pia, mas neste momento são nossos jogadores."

Rafael Camacho é um jogador que interessa ao Casa Pia? "É um jogador interessante, como todos os jogadores com o trajeto do Rafael Camacho. São muitas possibilidades que o Casa Pia tem aberto e todos os clubes vão sondando o mercado para reforçar as equipas."

Pode apostar em outros mercados menos comuns como fez em outras épocas. Exemplo da Bélgica e Japão? "Cada vez mais temos de ser criativo em Portugal, os clubes portugueses não têm a capacidade financeira de outros clubes. Temos de ser criativos, antecipar e ver mercados alternativos. A prospeção neste momento é global e o Casa Pia não foge à regra."

Dada as limitações do Casa Pia, por jogar tão longe de casa, o clube está obrigado a acertar no mercado? "Queremos acertar em todos os jogadores que trazemos. O mais importante e tem sido a imagem de marca do Casa Pia, ter um grupo forte e com uma identidade forte para que possa combater as adversidades que possa ter ao longo da temporada. É normal existir momentos adversos, por isso precisamos de um grupo forte. Que não sejam apenas bons jogadores mas também bons homens."

Em que momento está o processo de remodelação do Estádio de Pina Manique?

"Estamos expectantes e otimistas de ter o licenciamento para que possam arrancar as obras já em Pina Manique e que este seja o último ano do Casa Pia a jogar fora de casa. Ainda não podemos dizer previsões, não é dominado por nós, são questões burocráticas que têm de ser ultrapassadas. Assim que for possível, queremos avançar com as obras para que o Casa Pia jogue aqui o mais rapidamente possível."

Como convenceu Fernando Andrade a assinar pelo Casa Pia? "É um excelente jogador, já provou toda a sua qualidade, jogou e foi muito importante nas competições europeias para o FC Porto. É um jogador com o qual tenho uma ligação muito forte e acreditou no projeto do Casa Pia, que precisa de jogar novamente e quer relançar a carreira, depois de nos últimos anos ter tido alguns problemas com lesões."

Neste mercado têm contratado jogadores que passaram pelos grandes. Essa é uma estratégia de mercado? "Sabemos que ter este tipo de jogadores até com passado em seleções jovens é importante. Temos jogadores com um bom trajeto e que sobretudo ainda têm fome, querem provar o seu valor ao mais alto nível. Têm condições para dar o salto para outros patamares e crescem connosco, que também estamos em fase de crescimento e afirmação."