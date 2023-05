Lelo e a derrota com o FC Porto: "Jogo fantástico, não se pode apontar nada"

Declarações de Lelo, jogador do Casa Pia, após a derrota (2-1) em casa do FC Porto, na ronda 32 do campeonato.

Frustração: "Claro, é completamente frustrante. Com segundo jogo que sofremos nos minutos finais... Há que realçar o trabalho deste grupo. Fizemos um jogo fantástico diante de uma excelente equipa, não se pode apontar nada."

Segunda parte: "Tivemos de sofrer um pouco, estávamos a ganhar 1-0 ao intervalo e sabíamos que o FC Porto vinha com tudo na segunda parte à procura de virar o resultado. Tentámos ser fortes e resistimos até o que conseguimos. Não se pode apontar nada a esta equipa, trabalhamos com tudo o que tínhamos, infelizmente saímos daqui com um resultado que não queríamos."

Boa imagem: "Sim, ficou visto, não só no jogo de hoje como no resto da temporada, que fomos uma equipa fantástica ao longo de toda a época, não é fácil subir de divisão e fazer o que trabalho que fizemos. Há que realçar tudo isso, esta equipa técnica e grupo fantástico estão de parabéns."