Extremo português contratado ao Leixões.

O Casa Pia oficializou esta quarta-feira a contratação do avançado Kiki Silva, que alinhava no Leixões, da II Liga, depois de constar, na terça-feira, na última atualização publicada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Kiki Silva, de 24 anos, representou o Leixões nas derradeiras duas temporadas e meia, após uma formação partilhada por 1.º Dezembro, Estoril e Braga, tendo realizado, na primeira metade desta época, 23 jogos, com três golos marcados.

O avançado, que pode jogar pelos dois corredores ofensivos, reforça assim as opções do treinador Filipe Martins para a segunda volta da I Liga, na qual o Casa Pia ocupa a quinta posição da tabela, com 30 pontos, enquanto o Leixões é 12.º na II Liga, com 21.

Os gansos totalizaram quatro contratações no mercado, com Kiki Silva a juntar-se ao médio angolano Beni Mukendi (ex-Trofense), ao extremo japonês Yuki Soma (cedido pelo Nagoya Grampus) e ao avançado brasileiro Felippe Cardoso (ex-Vegalta Sendai).

Por outro lado, o Casa Pia viu abandonar o plantel o médio centro camaronês Yan Eteki (emprestado aos espanhóis do Cartagena), o centrocampista Vitó (cedido ao Estrela da Amadora) e o avançado brasileiro Anderson Cordeiro (para os turcos do Keçiorengucu).