Jogadores do Casa Pia voltam a encostar cabeças, mas agora em nome da paz

Vasco Fernandes e Clayton mostraram que o desentendimento que tiveram no jogo com o Trofense está ultrapassado.

O desentendimento entre o central Vasco Fernandes e o avançado Clayton parece já ter sido esquecido. Pelo menos é isso que transmite a fotografia divulgada nas redes sociais do jantar de Natal do Casa Pia, onde os jogadores aparecem com as cabeças encostadas, mas desta vez num sinal de amizade e cumplicidade.

O incidente entre ambos aconteceu na receção ao Trofense para a Taça da Liga. Clayton quis marcar uma grande penalidade, mas, como capitão, Vasco Fernandes lembrou-lhe que havia uma hierarquia para esse tipo de lances e que a bola seria para Leonardo Lelo. Seguiu-se uma discussão e o avançado foi mesmo alvo de um processo disciplinar.

Entretanto, o problema já foi resolvido no seio do plantel e Clayton tem treinado normalmente com os companheiros.