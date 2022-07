Central de 26 anos que alinhava na Hungria.

O Casa Pia assegurou a contratação de João Nunes, com um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção. O central regressa assim ao futebol português, depois de duas épocas no Puskás Akadémia, adversário húngaro do V. Guimarães na segunda pré-eliminatória da Conference League.

João Nunes, 26 anos, passou ainda por Panathinaikos (Grécia), Lechia Gdansk (Polónia) e Benfica, onde se formou e integrou a equipa B.