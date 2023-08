Jajá oficializado como reforço do Casa Pia

Extremo brasileiro de 22 anos chega proveniente do Athletico Paranaense, que o emprestou na última época aos russos do Torpedo.

O Casa Pia, da I Liga, anunciou este sábado a contratação de Jajá, extremo brasileiro que deixou o Athletico Paranaense, depois de uma época em que foi emprestado aos russos do Torpedo.

O extremo, de 22 anos, até já se estreou esta manhã com a camisola do Casa Pia, apontando uma assistência na vitória da equipa frente ao Benfica B, num jogo de pré-época disputado no Seixal.

Formado no Athletico, Jajá passou ainda pelo CRB e Cruzeiro, sempre por empréstimo, abraçando agora a segunda experiência internacional da sua carreira. Na época passada, realizou sete partidas pelo Torpedo.