Internacional japonês é apresentado no Casa Pia e chama compatriota para o treino

O extremo Yuki Soma chega por empréstimo do Nagoya Grampus. Os gansos apresentaram o jogador de forma original e com a ajuda de Kunimoto

Yuki Soma foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Casa Pia, confirmando uma notícia que já tinha sido avançada por O JOGO. O extremo japonês, de 25 anos, chega por empréstimo do Nagoya Grampus.

A oficialização do reforço foi feita de forma original e com a ajuda do compatriota Kunimoto. Os gansos colocaram um vídeo nas redes sociais, onde mostram o outro japonês do plantel cabisbaixo no Estádio Pina Manique, até que chega Yuki Soma: "Kuni, o que está a fazer? Temos de ir para o treino", comenta para o colega o mais recente jogador dos casapianos.

Yuki Soma é internacional pelo Japão e esteve no Mundial"2022. Chega ao Casa Pia para colmatar a ausência de Léo Natal, que se lesionou gravemente e não joga mais esta temporada.