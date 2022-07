Internacional camaronês ex-Granada apresentado pelo Casa Pia

Yan Eteki chega ao futebol português.

O médio defensivo camaronês Yan Eteki vai reforçar o Casa Pia, proveniente dos andaluzes do Granada, tendo a sua primeira experiência fora de Espanha, anunciou esta terça-feira o clube que ascendeu à I Liga de futebol.

Internacional pela seleção dos Camarões em duas ocasiões, Yan Eteki passou três anos em Granada, com 89 partidas realizadas - apenas 14 na derradeira época -, após jogar uma temporada no Almería e realizar a maioria da sua formação ao serviço do Sevilha.

Yan Eteki, de 24 anos, é o quinto reforço às ordens do treinador Filipe Martins para a temporada na elite do futebol português, depois de ter garantido as contratações dos defesas Fernando Varela (ex-PAOK, Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões) e do centrocampista Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora).

O Casa Pia tem a estreia oficial na edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol com uma visita ao reduto do Santa Clara, nos Açores, no fim de semana de 06/07 de agosto.