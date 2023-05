"Gosto do Benfica e tenho objetivos altos: gostaria de ser o melhor do mundo"

Nos juniores B do Casa Pia, há um fenómeno para conhecer melhor: Nazar Terpugov. Em 30 partidas, não se contentou com a média de um golo por jogo, deixando assinatura nas balizas contrárias 31 vezes

Nazar Terpugov já tem clube por quem nutre simpatia em Portugal, olhando ambicioso para os prazos que coloca para também ele viajar para a elite nacional.

"Gosto do Benfica, mas tento ver praticamente todos os jogos da Liga. Já estabeleci que gostava de chegar a esse patamar em dois anos", relata o jogador, que, segundo foi possível apurar, irá mesmo dar um grande salto no final da época, havendo um interesse muito forte do Benfica, embora também de clubes franceses, como Nice e Lens, estando o Famalicão e o Estoril na expectativa.

"Daqui a dois ou três anos, espero mesmo estar a jogar a I divisão. Sei que não é fácil. Mas tenho objetivos altos, também gostaria de ser algum dia o melhor do mundo. E aspiro marcar mais golos que o próprio Ronaldo. É difícil. Estes golos não contam, só a partir do profissional", lembra o avançado japonês, sempre ao ataque e com mira em marcas moralizadoras.

"Esta época, só não marquei ao FC Porto mas ainda vou marcar na segunda volta. Estou com 31 golos, faltam seis jornadas, gostaria de terminar com 40", confessa.